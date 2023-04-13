Глава Минфина США призвала продолжить существенную помощь Запада Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала к продолжению существенной помощи Украине, которая борется с вторжением России, и похвалила украинские власти за их внимание к надлежащему управлению и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Йеллен выступила в начале министерской встречи по Украине во время весенних заседаний Международного валютного фонда, где также выступили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поддержка Украины - это коллективное усилие. Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию существенной, предсказуемой и своевременной помощи и призываем всех нас продолжать это делать", - сказала Йеллен.

Высокопоставленный чиновник министерства финансов в понедельник заявил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине около 50 млрд долларов помощи, в том числе более 23 млрд долларов в виде бюджетной поддержки для поддержания работы государственных служб.

Йеллен сказала, что правительство Украины справляется "во время ужасной войны России", при этом экономическая активность восстанавливается и предоставляются критически важные услуги.

"Ваша приверженность обеспечению того, чтобы международная помощь использовалась ответственно, имеет важное значение", - сказала она.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина проделала замечательную работу по восстановлению разрушенных Россией энергетических объектов, сохранив при этом работу страны и помогая предприятиям работать.

"Страна работает замечательно даже в самых разрушительных обстоятельствах, - сказала она. - И именно поэтому он пользуется доверием своего народа и международного сообщества".

Шмыгаль и Зеленский поблагодарили страны-доноры за поддержку и первоначальные инвестиции в проекты реконструкции.

"Эта помощь беспрецедентна, и мы очень ценим ее. Но потери и расходы Украины также беспрецедентны", - сказал Шмыгаль на встрече, сославшись на недавний отчет, согласно которому восстановление экономики Украины обойдется в 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП в 2022 году.

Цифра, рассчитанная Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций, Европейской комиссией и Украиной, резко выросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, опубликованной в сентябре прошлого года.

Шмыгаль заявил, что до конца 2023 года Украине необходимо привлечь 14 млрд долларов донорской помощи.

Йеллен сказала, что Соединенные Штаты планируют предоставить дополнительную помощь до сентября - все в виде грантов - и поддержать усилия Украины по обеспечению энергетической безопасности и скорейшего восстановления, но не сообщила подробностей.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, председательствовавший на встрече, во вторник подчеркнул необходимость того, чтобы страны Западной Европы присоединились к глобальным институтам в восстановлении Украины, учитывая "устрашающий" размер связанных с этим потребностей.

Йеллен сказала, что недавняя программа кредитования на сумму 15,6 млрд долларов, согласованная с МВФ, закрепит международную поддержку "в надежной макроэкономической структуре и станет катализатором дальнейших реформ, необходимых для восстановления Украины".