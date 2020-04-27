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Глава Мінфіну бачить підстави для розслідування проти Нефьодова і Верланова

Новини » Політика     27.04.2020 - 11:24
Глава Мінфіну бачить підстави для розслідування проти Нефьодова і Верланова
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На звільнених чиновників надходили скарги від бізнесу

Для розслідування правоохоронцями діяльності екс-глави Державної митної служби Максима Нефьодова і екс-глави Державної податкової служби Сергія Верланова є підстави. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про таких підстави по відношенню до екс-глави ДПС, Марченко повідомив про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, безпідставне блокування податкових накладних.

"З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб у такий складний період допомогти йому вижити", - сказав міністр.

За його даними, на митниці зафіксовані порушення при митному оформленні товарів, це стосується і визначення митної вартості, та недотримання строків митного оформлення.

"Досі не запущена система автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла", - додав він.

За його словами, "є достатні підстави для розслідування їхньої діяльності правоохоронними органами".

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін звільнив із займаних посад голову Державної митної служби Максима Нефьодова та керівника Державної податкової служби Сергія Верланова.

Кабмін також призначив тимчасових керівників Державної митної служби і Державної податкової служби. Новим керівником митниці став голова одного з департаментів ДТС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.

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