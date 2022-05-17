ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наблизить до дефолту. США планують заблокувати Росії можливість виплат за держборгом, - Bloomberg

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 21:34
Наблизить до дефолту. США планують заблокувати Росії можливість виплат за держборгом, - Bloomberg Ілюстративне фото (unian.net)
Автор: Іван Носальський

Влада США планує позбавити Росію можливості проводити виплати за облігаціями вже 25 травня. Внаслідок цього дефолт у РФ настане ще швидше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Міністерство фінансів США анулює дію так званої генеральної ліцензії, яка виключає з-під антиросійських санкцій можливість виплат щодо обслуговування частини суверенного боргу РФ.

Ліцензія, термін дії якої спливає 25 травня, дозволила Росії продовжити проводити виплати за облігаціями. Це надало країні можливість запобігти дефолту.

За інформацією видання, адміністрація Байдена вирішила не продовжувати дію ліцензії для того, щоб створити ще більший економічний тиск на РФ.

Раніше ми повідомляли, що Росія через санкції зіткнеться із найсильнішим економічним спадом за останні три десятиліття.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Госдолг Санкції проти Росії
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси