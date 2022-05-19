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Німеччина виділить близько мільярда євро для підтримки бюджету України

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Берлін, Четвер 19 травня 2022 20:19
Німеччина виділить близько мільярда євро для підтримки бюджету України Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою в розмірі близько одного мільярда євро. Кошти планується направити на підтримку працездатності державної системи.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначив Лінднер на зустрічі міністрів фінансів країн G7, мова йде про гранти, які повинні виплачуватися з бюджету на 2022 рік, без виникнення додаткових боргів. Літні будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною української держави.

За словами глави німецького Мінфіну, інші країни G7 теж готові взяти участь в наданні Україні фінансової допомоги. Наприклад, США хочуть направити на ці цілі 7,5 млрд доларів.

Нагадавши, країни G7 мають намір схвалити пакет фінансової допомоги Україні на 15 млрд доларів, що дозволить країні перекрити тримісячні потреби.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна зупинила майже половину економіки країни і для нормального функціонування державі потрібно близько 5 млрд євро на місяць.

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