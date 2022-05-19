Німеччина виділить близько мільярда євро для підтримки бюджету України

Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою в розмірі близько одного мільярда євро. Кошти планується направити на підтримку працездатності державної системи.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначив Лінднер на зустрічі міністрів фінансів країн G7, мова йде про гранти, які повинні виплачуватися з бюджету на 2022 рік, без виникнення додаткових боргів. Літні будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною української держави.

За словами глави німецького Мінфіну, інші країни G7 теж готові взяти участь в наданні Україні фінансової допомоги. Наприклад, США хочуть направити на ці цілі 7,5 млрд доларів.