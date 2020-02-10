У РФ допустили продовження контракту на транзит газу з Україною після 2024

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак допустив продовження контракту на транзит російського газу по території України в країни Євросоюзу після 2024 року. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Енергетична політика".

Як заявив Новак, в кінці 2019 року Росії та Україні "вдалося домовитися про транзит газу з 2020 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах".

"Якщо ця співпраця виявиться успішною, можливо, ми продовжимо його і після 2024 року", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, контракт може бути продовжений ще на п'ять років за згодою сторін.

До того Росія не планувала продовжувати контракт з Україною, оскільки мала намір завершити будівництво газопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення американських санкцій. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року.