Глава МінАП: норма про право кожного українця на 2 гектари землі - обман чиновників

"Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 га для більш ніж 40 млн українців - це 80 млн га землі. В нас її просто фізично немає стільки. Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - вважає міністр.

Лещенко зазначив, що чиновники говорять бажаючим отримати землю громадянам, щоб вони оформлювали землевпорядну документацію, а потім беруть хабарі за виділення землі.

"За 20 років була сформована дуже чітка "корупційна рента": ввели землевпорядну експертизу, дозвільну документацію, численні довідки та дозволи. Для будь-яких дій, пов’язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів. Кожен документ - це корупційна рента", - підкреслив очільник Мінагрополітики.

Підкреслимо, що норми безоплатної передачі земділянок площею до 2 гектарів громадянам встановлює стаття 121 Земельного кодексу.