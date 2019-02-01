Глава МЗС Польщі допустив розміщення в Європі ракет США з ядерними боєголовками

Чапутович також не виключив розгортання в країні атомних арсеналів НАТО

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.

Министр не исключил, что в Польше в будущем будут размещены атомные арсеналы НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", который был разослан членам Конгресса США и ряду представителей администрации президента Дональда Трампа. В мае стало известно, что в Польше готовы заплатить 2 млрд долларов за создание на польской территории постоянной военной базы. В свою очередь РФ выразила озабоченность сообщениями о просьбе Польши, сказав, что приближение объектов НАТО к границам России подрывает стабильность в Европе.

Первый визит президента Польши Анджея Дуды в Белый дом 18 сентября начался с переговоров "один на один" с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили безопасность в Центральной Европе и усиление военного присутствия США в регионе. В ходе переговоров Польша и США подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве.