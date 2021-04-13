Голова МЗС Литви відвідає Україну на тлі загострення на Донбасі

Голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у четвер відвідає Київ. Так він хоче продемонструвати солідарність на тлі зростання напруги з Росією.
Про це повідомляє видання Delfi.
За його словами, Литва не залишає в біді своїх партнерів і друзів. Він зазначив, що позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться і в середу міністри закордонних справ і оборони альянсу спробують узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.
"Поки у нас найсильніший вислів США про те, що якщо Росія буде вести себе агресивно, то буде відповідь. У держав НАТО різне розуміння того, що є ескалацією, деескалацією, з цієї причини завтра скликається віддалена нарада міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн НАТО, під час якої будемо шукати формулювання, які б підійшли всім державам ", - сказав міністр.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.
Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальною" за загострення на Донбасі саме Україну.