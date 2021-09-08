Китай надасть Афганістану термінову допомогу на 30 млн доларів

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін надасть термінову допомогу захопленому талібами Афганістану. У пакет термінової допомоги входитимуть ліки, вакцини та різне продовольство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу китайського МЗС .

"У зв'язку з потребами афганського народу наша країна надасть Афганістану екстрену допомогу на суму 200 млн юанів (30 млн доларів - ред.)", - заявив китайський дипломат під час онлайн-зустрічі з главами МЗС країн-сусідів Афганістану.

Китай також готовий допомогти Афганістану в реалізації проектів, які допоможуть поліпшити умови життя людей, а також підтримати відновлення Афганістану та його економічний розвиток, але тільки після того, як "Талібан" забезпечить безпеку в країні.