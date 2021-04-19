Глава МЗС Німеччини про "Нормандію": підходящий майданчик для деескалації на Донбасі

Нормандський формат залишається підходящим майданчиком для досягнення деескалації ситуації на Донбасі. Однак поки не можна сказати, переговори увінчаються успіхом.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас за підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Нормандський формат є відповідним форматом для досягнення деескалації", - заявив він.

Нагадаємо, 16 квітня в Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном. До переговорів також по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема переговорів - російська агресія проти України.

Крім того, президент РФ Володимир Путін, який також є стороною переговорного процесу в нормандському форматі, не підключився до переговорів.