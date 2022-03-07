Глава МЗС Франції заявив про необхідність зберегти канал зв'язку з Путіним

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що необхідно зберегти можливість комунікації з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава МЗС підкреслив, що це важливо для ядерної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ле Дріана телеканалу BFMTV.
"Абсолютно необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним", - сказав Ле Дріан, додавши, що потрібно розмовляти з російським лідером.
Міністр зазначив, що Франція не воює проти Росії, але солідарна з українцями. Він також підкреслив важливість ядерної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.
"Україна має 15 ядерних реакторів і необхідно бути вкрай пильними, щоб забезпечити їх безпеку", - додав Ле Дріан.
Нагадаємо, 6 березня президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон обговорили безпеку ядерних об'єктів.
Зазначимо, бесіда лідерів відбулася відразу після розмови Макрона з Путіним.
Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!