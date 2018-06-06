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Голова МЗС Еквадору очолить Генеральну асамблею ООН

НовиниВ світі    06.06.2018 - 10:42
Фото: Марія Фернанда Еспіноса Гарсес (flickr.com.agenciaandes)
Фото: Марія Фернанда Еспіноса Гарсес (flickr.com.agenciaandes)

За всю історію ООН вона буде четвертою жінкою на цій посаді

Міністр закордонних справ Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес обрана на посаду голови 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це йдеться на офіційному сайті ООН.

"З цієї причини я хотіла б присвятити ці вибори всім жінкам, які сьогодні беруть участь в політиці, які стикаються з нападками з боку інших політиків і журналістів, пов'язаними з гендерною дискримінацією та чоловічим шовінізмом", - заявила Гарсес.

Крім того, вона пообіцяла домагатися виконання цілей сталого розвитку. Вона заявила про готовність підтримати зусилля Генсека по реформі Організації.

Відзначимо, в 2018 році на місце голови 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН претендували два кандидати від Групи Латинської Америки і Карибського басейну: міністр закордонних справ Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес і Постійний представник Гондурасу при ООН Марі Елізабет Флорес Флейк.

Нагадаємо, раніше в Еквадорі обрали нового віце-президента. Ним стала Марія Алехандра Вікунья.

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Теги публікації: ООН, Эквадор, председательство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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