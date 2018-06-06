Голова МЗС Еквадору очолить Генеральну асамблею ООН

За всю історію ООН вона буде четвертою жінкою на цій посаді

Міністр закордонних справ Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес обрана на посаду голови 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це йдеться на офіційному сайті ООН.

"З цієї причини я хотіла б присвятити ці вибори всім жінкам, які сьогодні беруть участь в політиці, які стикаються з нападками з боку інших політиків і журналістів, пов'язаними з гендерною дискримінацією та чоловічим шовінізмом", - заявила Гарсес.

Крім того, вона пообіцяла домагатися виконання цілей сталого розвитку. Вона заявила про готовність підтримати зусилля Генсека по реформі Організації.

Відзначимо, в 2018 році на місце голови 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН претендували два кандидати від Групи Латинської Америки і Карибського басейну: міністр закордонних справ Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес і Постійний представник Гондурасу при ООН Марі Елізабет Флорес Флейк.

Нагадаємо, раніше в Еквадорі обрали нового віце-президента. Ним стала Марія Алехандра Вікунья.