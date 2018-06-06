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Глава МИД Эквадора возглавит Генеральную ассамблею ООН

НовостиВ мире    06.06.2018 - 10:42
Фото: Мария Фернанда Эспиноса Гарсес (flickr.com.agenciaandes)
Фото: Мария Фернанда Эспиноса Гарсес (flickr.com.agenciaandes)

За всю историю ООН она будет четвертой женщиной на этом посту

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана на пост председателя 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится на официальном сайте ООН.

"По этой причине я хотела бы посвятить эти выборы всем женщинам, которые сегодня участвуют в политике, которые сталкиваются с нападками со стороны других политиков и журналистов, сопряженными с гендерной дискриминацией и мужским шовинизмом", - заявила Гарсес.

Кроме того, она пообещала добиваться выполнения целей устойчивого развития. Она заявила о готовности поддержать усилия Генсека по реформе Организации.

Отметим, в 2018 году на место председателя 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН претендовали два кандидата от Группы Латинской Америки и Карибского бассейна: министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес и Постоянный представитель Гондураса при ООН Мари Элизабет Флорес Флейк.

Напомним, ранее в Эквадоре избрали нового вице-президента. Им стала Мария Алехандра Викунья.

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Теги публикации: ООН, Эквадор, председательство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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