Глава МИД Эквадора возглавит Генеральную ассамблею ООН

За всю историю ООН она будет четвертой женщиной на этом посту

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана на пост председателя 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится на официальном сайте ООН.

"По этой причине я хотела бы посвятить эти выборы всем женщинам, которые сегодня участвуют в политике, которые сталкиваются с нападками со стороны других политиков и журналистов, сопряженными с гендерной дискриминацией и мужским шовинизмом", - заявила Гарсес.

Кроме того, она пообещала добиваться выполнения целей устойчивого развития. Она заявила о готовности поддержать усилия Генсека по реформе Организации.

Отметим, в 2018 году на место председателя 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН претендовали два кандидата от Группы Латинской Америки и Карибского бассейна: министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес и Постоянный представитель Гондураса при ООН Мари Элизабет Флорес Флейк.

Напомним, ранее в Эквадоре избрали нового вице-президента. Им стала Мария Алехандра Викунья.