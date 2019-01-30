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Глава МЗС Данії скасував візит до Києва через погоду

Раніше Андерс Самуельсен разом із главами МЗС Чехії та України відвідав Маріуполь

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, который должен был прилететь в Киев после посещения Мариуполя, сократил продолжительность рабочего визита в Украину из-за погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В связи с сокращением продолжительности рабочего визита в Украину министра иностранных дел Королевства Дания Андерса Самуэльсена из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Борисполь", все мероприятия с участием СМИ, запланированные на 30 января 2019, отменены", - говорится в сообщении.

Ранее 29 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин, главы МИД Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек посетили Мариуполь, где выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили действия России.

Напомним, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен осудил обстрел и угон украинских судов сотрудниками ФСБ в Керченском проливе и рассказал, что на этой неделе на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте поставит вопрос о введении санкций против России, если украинские моряки не будут освобождены.

 

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