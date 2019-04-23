Глава МЗС Британії: стабільність України необхідна для безпеки Європи

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, а також пообіцяв продовжити співробітництво з Україною. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства.

Також він висловив вдячність президенту Петру Порошенку за його службу Україні.

"Я хотів би спрямувати свої найтепліші вітання Володимиру Зеленському з його обранням на пост президента України та висловити вдячність президенту Петру Порошенку за його службу Україні та зусилля щодо досягнення миру і проведення реформ", - заявив він.

За його словами, вибори в Україні пройшли мирно і були засновані на конкуренції. Крім того, він заявив, що Лондон хоче продовжувати співпрацю з новим президентом.

Глава МЗС зазначив, що Лондон буде надавати подальшу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Великобританія дуже зацікавлена у підтримці України. Країна не просто знаходиться на передовій в зазіханнях РФ на засновану на нормах міжнародну систему, але також її стабільність необхідна для європейської безпеки", - заявив міністр.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.