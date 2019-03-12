Глава МЗС Австрії закликає РФ звільнити Сенцова та Балуха

Карін Кнайссль також вимагає звільнення військовополонених моряків

Министр иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайссль призвала РФ освободить захваченных возле Керченского пролива украинских моряков, а также украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает Укрінформ.

Кнайссль подчеркнула важность переговорного пути для урегулирования конфликта в Украине, призвав "все причастные стороны проявить политическую волю".

"Австрия выражает сожаление по поводу военной эскалации в Керченском проливе 25 ноября. И в этой связи мы продолжаем призывать к освобождению 24 украинских моряков и захваченных кораблей. И также об освобождении незаконно задержанных украинских граждан, включая Олега Сенцова и Владимира Балуха", - заявила она.

РБК-Украина писало, что Европейский суд по правам человека вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Министерство юстиции РФ предложило Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России Сенцова.

Отметим, что Государственный департамент США, Европейский Союз, Литва, ООН, Швеция, Великобритания, Чехия, ПАСЕ неоднократно призвали РФ освободить Сенцова.