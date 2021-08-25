Глава МЗС Австрії відкинув запрошення Лаврова в окупований Крим

Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра "немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".

Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.

"В даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим. Як я вже зазначив, Це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія", - сказав він.

Шалленберг додав, що "із задоволенням поїде в Москву при найближчій можливості".

Австрійський міністр зробив таку заяву після того, як Лавров заявив про те, що Росія згодна допустити міжнародні місії і делегації на півострів, але не через українські КПВВ на адміністративному кордоні, тобто літаком до Сімферополя або по Керченській мосту.

У той же час для міжнародного співтовариства питання того, як саме потрапити в Крим залишається принциповим, оскільки півострів визнаний невід'ємною частиною України.