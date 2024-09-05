Глава МАГАТЭ заявил, что сгоревшую градирню на Запорожской АЭС придется снести

Гросси сказал об этом во время своего очередного визита в ЗАЭС. Он опубликовал видео в соцсети X, в котором оценивает ущерб, стоя внутри градирни.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-нибудь снесут", — сказал Гросси.

На видео также видно, как Гросси инспектирует насосную станцию для обеспечения водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины. Он также посетил хранилище ядерного топлива.

Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Киеве и сказал, что дела в Запорожье, где с середины 2022 года дислоцируются инспекторы МАГАТЭ, "очень хрупкие".