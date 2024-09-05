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Глава МАГАТЭ заявил, что сгоревшую градирню на Запорожской АЭС придется снести

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гросси сказал об этом во время своего очередного визита в ЗАЭС. Он опубликовал видео в соцсети X, в котором оценивает ущерб, стоя внутри градирни.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-нибудь снесут", — сказал Гросси.

На видео также видно, как Гросси инспектирует насосную станцию для обеспечения водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины. Он также посетил хранилище ядерного топлива.

Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Киеве и сказал, что дела в Запорожье, где с середины 2022 года дислоцируются инспекторы МАГАТЭ, "очень хрупкие".

Пожар на ЗАЭС

Пожар на атомной станции произошел 11 августа. Он не привел к опасности утечки вредных веществ, ЗАЭС работала в штатном режиме.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пожар на ЗАЭС устроили оккупанты.

В Энергоатоме вероятными причинами пожара считают халатность россиян или сознательный поджог.

По состоянию на 13 августа, эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара.

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Запорожская АЭСВойна России против Украины