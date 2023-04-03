Глава МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни, - МИД Италии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни планирует совершить визит в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai .

"Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - заявили в МИД Италии.

Глава МИД Италии Антонио Таяни в ходе телефонного разговора с главой агентства обсудили переговорный процесс касательно демилитаризации ЗАЭС. Сообщается, что глава МИДа поддержал идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси также сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

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