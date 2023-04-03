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Глава МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни, - МИД Италии

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Понедельник 03 апреля 2023 04:02
Глава МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни, - МИД Италии Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни планирует совершить визит в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.

Глава МИД Италии Антонио Таяни в ходе телефонного разговора с главой агентства обсудили переговорный процесс касательно демилитаризации ЗАЭС. Сообщается, что глава МИДа поддержал идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - заявили в МИД Италии.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси также сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

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