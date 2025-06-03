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Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 3 июня, прибыл в Украину. Он уже встретился с министром энергетики Германом Галущенко.

Как передает РБК-Украина, об этом глава МАГАТЭ сообщил в соцсети Х.

"Начал свой 12-й визит в Украину с февраля 2022 года, подтверждая поддержку МАГАТЭ страны", - написал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, он обсудил с Галущенко, как Агентство может помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, включая новые блоки на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку подстанций.

В Минэнерго сообщили, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в направлении обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Украине в условиях продолжающейся российской военной агрессии, а также потенциал дальнейшего развития украинской атомной генерации.

Госси и Галущенко также обсудили угрозы, связанные с оккупацией Россией крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС.

Министр энергетики отметил, что только лицензированный украинский оператор может обеспечить соблюдение стандартов безопасности на ядерном объекте и его безопасную эксплуатацию, поэтому ЗАЭС должна быть возвращена под полный и суверенный контроль Украины.

Отдельно отмечалось сотрудничество в процессе развития потенциала атомной энергетики Украины.

Галущенко также отметил, что Украина имеет мощный кадровый потенциал для развития атомной энергетики, а также уникальный опыт эксплуатации атомных блоков в условиях военных действий.

 

Визит Гросси в Украину

Напомним, недавно гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к ее энергосистеме.

"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев, а возможно, также в Россию", - сказал Гросси.

Он отметил, что ситуация на фронте остается "чрезвычайно активной", а военные операции продолжаются в относительной близости к Запорожской атомной электростанции.

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