Глава МАГАТЕ залишив територію Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Також повідомляється, що разом із Гроссі територію захопленої атомної станції залишили кілька представників місії.

Мета візиту

У зв'язку із загостренням на Запорізькій АЕС останніми тижнями українська сторона вимагала візиту місії МАГАТЕ для розрядки ситуації. Протягом кількох днів до цього територія станції зазнала обстрілів, у серпні вперше було зупинено всі енергоблоки.

Окрім цього, Україна розраховувала на демілітаризацію ЗАЕС за підсумками візиту експертів МАГАТЕ, а також на те, що станція перейде під повний український контроль. Через російські провокації та обстріли залишається загроза атомної катастрофи.