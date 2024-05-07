Глава МАГАТЭ с ограниченным влиянием стремится усилить ядерный контроль в Иране, - Reuters

Гросси должен встретиться с иранскими официальными лицами, включая главного ядерного переговорщика Али Багери Кани и министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана.

В прошлом месяце Гросси заявил о недостаточном уровне проверок в Иране. "Учитывая глубину и широту программы, мы должны иметь дополнительные возможности мониторинга", - сказал он.

Расторжение сделки

После решения тогдашнего президента США Дональда Трампа в 2018 году разорвать знаковое соглашение между Ираном и крупными государствами, обменявшими ядерные ограничения на смягчение санкций, Иран ускорил обогащение урана и сократил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.

Иран обогащает уран до 60% чистоты, что около 90% оружейного уровня. Если бы этот материал обогащался дальше, его было бы достаточно для двух ядерных боеприпасов, согласно официальному критерию МАГАТЭ.

Ограниченные возможности МАГАТЭ

Иран ограничил способность МАГАТЭ выполнять свою работу должным образом. Агентство сталкивается с целым рядом проблем, начиная с того, что Тегеран избегает объяснений по поводу следов урана, найденных на незаявленных участках, и заканчивая недопущением почти всех ведущих экспертов МАГАТЭ.

Когда он вернулся из своей последней поездки в Иран в марте 2023 года, Гросси считал, что добился значительных уступок от Тегерана, изложенных в "Общем заявлении".

Результат был недостаточным, как свидетельствуют отчеты МАГАТЭ для государств-членов.

Гросси надеялся, что это заявление приведет к переустановке камер наблюдения и другого оборудования для мониторинга, изъятого по распоряжению Ирана в 2022 году. Но в итоге была переустановлена только часть камер.

Теперь МАГАТЭ потеряло отслеживание тех частей ядерной программы Ирана, которые позволяли ему контролировать соглашение, например, количество центрифуг – обогащающих уран машин. МАГАТЭ описывает это в своих отчетах как утрату "непрерывности знаний".

Это вызывало опасение, что Тегеран может создать тайное место обогащения, хотя, по словам дипломатов, никаких признаков этого нет.

Стратегия Ирана

"Понятно, что МАГАТЭ больше озабочено невидимой, чем видимой частью ядерной программы Ирана", - сказал Али Ваэз из Международной кризисной группы.

Глава иранского ядерного правительства Мохаммад Эслами, говоря о визите Гросси, 1 мая заявил, что Тегеран надеется на усиление сотрудничества с МАГАТЭ.

Как пишет Reuters, нежелание администрации президента США Джо Байдена серьезно противостоять Ирану на Совете руководителей МАГАТЭ из 35 стран, который собирается снова через месяц, вызвало сомнения по поводу рычагов влияния Гросси.

Однако источники считают, что Гросси не будет идти на переговоры без четкого понимания того, на что готов согласиться Иран.

"Все знают, что это игра, которую Иран играет перед заседаниями Совета управляющих, где он регулярно дает чрезмерные обещания, чтобы избежать осуждения, а затем не выполняет их. Гросси также хорошо знает эту стратегию. Ключевой вопрос состоит в том, сможет ли он получить что-то конкретное от Ирана", - сказал аналитик Эрик Брюэр из Nuclear Threat Initiative.