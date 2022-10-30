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Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС "хрупкой и опасной"

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о частых перебоях с внешним электроснабжением и обстрелах на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nova.

По его мнению, ситуация на станции остается "хрупкой и опасной".

"Перебои с внешним электроснабжением и обстрелы происходят очень часто, и это представляет собой неприемлемую опасность: сбой электропитания может нарушить процесс охлаждения, увеличивая вероятность расплавления активной зоны реактора", - объяснил Гросси.

Глава МАГАТЭ рассказал о переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, удалось добиться прогресса, хотя переговорный процесс еще продолжается и окончательное решение не принято.

Ранее мы писали, что Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ намерен обратиться в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.

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Запорожская АЭС