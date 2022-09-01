Глава МАГАТЕ назвав технічною місію на Запорізьку АЕС

Місія прибула раніше в середу в українське місто Запоріжжя, в 55 км від станції.

На запитання журналістів про плани створення демілітаризованої зони на АЕС Гроссі сказав, що "це питання політичної волі".

"Це місія, мета якої - запобігти ядерній аварії. І зберегти це важливу атомну електростанцію", - сказав він.

За його словами, перший візит місії на станцію може тривати кілька днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 Серпня.

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