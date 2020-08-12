Голова комісії у Вітебську визнав, що протокол переписали на користь Лукашенка

У Білорусі глава однієї з дільничних комісій у Вітебську визнав, що їм довелося переписати підсумковий протокол голосування на користь Олександра Лукашенка. Спочатку під час підрахунку голосів перемогу на ділянці здобула Світлана Тіхановська.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в мережі оприлюднили запис спілкування голови Жовтневої районної адміністрації Вітебська Сергія Сташевського з членами дільничної комісії №25, на якому чути, як Сташевський вимагає від членів комісії переписати протокол на користь Лукашенка.

"Щоб ми завтра тут в суд не пішли, давайте вирішимо питання дружно. У мене є дуже жорстке пропозицію для вас змінити протокол і радикально поміняти числа між третім і четвертим кандидатами. Отже, я готовий погодитися, що за Тіхановську проголосувала достатня кількість людей... Але у нас є інші завдання та інші проблеми, які потрібно вирішувати", - говорить аудіо нібито Сташевський.

Голова комісії Сергій Питаленко підтвердив, що членів комісії змушували писати під диктовку. При цьому він зазначив, що підписав новий протокол, однак не всі члени комісії зробили також.

Зв'язатися з Сергієм Сташевським зв'язатися не вдалося, так як він знаходиться на лікарняному.

Зазначимо, згідно з попередніми результатами ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який набрав більше 80% голосів, Тихановская отримала трохи більше 10% голосів.

Після голосування головний конкурент Лукашенка на виборах Світлана Тихановская подала до ЦВК скаргу на результати виборів.