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Глава КНДР страдает "ожирением" и много курит, - разведка Южной Кореи

06:00 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)

Разведка Южной Кореи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын страдает "крайним ожирением" и является "заядлым курильщиком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как пишет агентство, Ким Чен Ын находится под пристальным вниманием международного сообщества, поскольку его внезапная смерть может вызвать вопросы о преемственности власти и стабильности в Северной Корее - стране, которая является ядерным государством.

"Состояние здоровья Ким Чен Ына классифицируется как крайнее ожирение, его вес превышает 140 килограммов", - заявил депутат Юн Кун Ен, ссылаясь на южнокорейскую разведслужбу.

Он добавил, что несмотря на то, что Ким находится в группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, он не испытывает трудностей с физической активностью, включая подъем по лестнице.

"По оценке врачей, признаков проблем со здоровьем нет, учитывая тщательное наблюдение со стороны его лечащей медицинской команды", - сообщил Юн.

Слухи о состоянии здоровья Кима разгорелись в 2020 году, когда он пропустил празднование дня рождения своего покойного деда и исчез из поля зрения общественности примерно на 20 дней, что подпитало слухи о его серьезном заболевании после операции.

Отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сена также страдали ожирением и много курили. Оба умерли от сердечных приступов.

Также AFP привело слова шеф-повара ханойского отеля Metropole, работавшего с личными поварами Кима во время саммита Северная Корея - США в 2019 году. Он тогда заявил, что северокорейский лидер питал пристрастие к редким сортам мяса и деликатеса.

"Ему нравится икра, лобстер, действительно изысканные продукты. Фуа-гра, он очень любит баловать себя изысканной кухней", - сказали повара.

Что еще важно знать

Напомним, в январе стало известно, что дочь главы КНДР Чжу Э посетила государственный мавзолей Кумсулан. Это был первый ее видит, и в ходе мероприятия она сопровождала своих родителей, чтобы отдать дань уважения бывшим лидером.

Причем на тот момент она три года все чаще стала появляться а государственных СМИ, из-за чего аналитики и разведка Южной Кореи предполагает, что она может стать преемницей Ким Чен Ына.

Еще через несколько месяцев, в апреле, разведка Южной Кореи уже была уверена, что несовершеннолетняя дочь Ким Чен Ына назначена его преемницей.

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