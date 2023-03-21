Глава Китая впервые высказался о "мирном плане": твердо стоим на правильной стороне истории

Китай хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" касательно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпина.

"В прошлом месяце была опубликована позиция Китая относительно политического урегулирования "украинского кризиса". Хотел бы отметить, что с украинского урегулирования мы неукоснительно руководствуемся целями и принципами Устава ООН и придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", - заявил лидер Китая.

По его словам, Китай активно способствует примирению и возобновлению переговорного процесса.

"Наша позиция основывается на самой сущности вопроса и правды. Мы всегда за мир и диалог, мы твердо стоим на верной стороне истории", - добавил Си Цзиньпин.