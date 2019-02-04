Справа Гандзюк: Мангер заявив про готовність піти з посади голови Херсонської облради

Фото: Владислав Мангер (джерело фото - "Херсонские вести")

Магнер призупинив членство у партії "Батьківщина" на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

"На сьогодні голова облради обирається за (рішенням, - ред.) кількості депутатів, які присутні в обласній раді, так? Якщо у депутатів буде таке бажання (усунути з посади, - ред.), то є процедура і я завжди підкорююсь закону", - заявив він.

Мангер додав, що призупинив членство у партії "Батьківщина" на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Також він прокоментував свої зв'язки із Олексієм Левіним, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

"Пан Лєвін є помічником депутата пана Ставицького, це депутат облради. Я з ним спілкувався рівно настільки як з помічником депутата, на цьому крапка. Пані Катерину я особисто не знав, ми з нею ніколи не спілкувались, взагалі ніде не перетинались з нею", - наголосив Мангер.

Нагадаємо, сьогодні в Києві громадські активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під Адміністрацією президента і під офісом "Батьківщини". Близько півсотні людей прийшли до лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко та президенту України Петра Порошенка з вимогою притягнути до відповідальності членів своїх партій за сприяння у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Активісти вимагали щоб Мангер, який є головою Херсонської облради, пішов у відставку.

До цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо розслідування вбивства радника голови Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк слідство зробило 90% роботи.

РБК-Україна писало, що депутати Верховної ради мають підтримати питання щодо продовження роботи Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Відзначимо, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Додамо також, за словами посла Франції Ізабель Дюмон, вбивство Гандзюк негативно позначилося на міжнародному іміджі України.