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Голова Держфінмоніторингу захворів на коронавірус, - джерело

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 16:55
Голова Держфінмоніторингу захворів на коронавірус, - джерело
Фото: Ігор Черкаський (wikipedia org)
Автор: РБК-Україна

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський захворів на коронавірус.

Про це РБК-Україна повідомило джерело з оточення Черкаського.

Зазначимо, Черкаський займає посаду голови Служби фінансового моніторингу з березня 2014 року. Влітку 2019 року його ввели до складу Ради національної безпеки і оборони України, а в 2020 - до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо, взимку 2017 року стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро вели розслідування можливого пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих так званих "грошей Януковича". Справу відкрили за клопотанням адвоката одного з офшорів, чиї гроші потрапили під спеціальну конфіскацію за засекреченим вироком Краматорського суду.

Нібито голова Державної служби був причетний до розтрати облігацій внутрішньої державної позики офшорної компанії Wonderbliss Ltd в особливо великих розмірах. Восени 2018 року стало відомо, що справу стосовно Черкаського закрили.

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