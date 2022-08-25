Керівник Формули-1 Доменікалі підтвердив відмову від одного з етапів у Європі

Автодром "Поль Рікар" не потрапить у графік гран-прі наступного сезону Формули-1. Інші французькі траси теж не поповнять календар у 2023 році.

"Ми спілкуємося з французькою федерацією, з владою, оскільки за промоутерами, які вбачають в етапі інвестиції в країну та суспільство, майбутнє. Отже, ми повністю відкриті. Можлива поява варіанту з ротацією, що дозволить брати участь усім – якщо не цьогоріч, то на наступний", – пояснив Доменікалі.

Раніше спортивний функціонер із захватом відгукувався про потенційний Гран-Франції на Рив'єрі. Проект із проведенням етапу в Ніцці він називав "приголомшливим".

"Поль Рікар" приймав Гран-прі Франції в 1971-1983 (із перервами), 1985-1990 та 2018-2022 рр. Натомість у 1991-2008 рр. французький етап проходив на трасі "Маньї-Кур".

Напередодні стайня "Макларен" анонсувала прощання з Ріккардо після сезону-2022. Австралійський пілот, найімовірніше, працевлаштується в "Альпін", а його місце в команді з Вокінга посяде чемпіон Формули-2 Оскар Піастрі.