RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівник Формули-1 Доменікалі підтвердив відмову від одного з етапів у Європі

Фото: Перегони на трасі "Поль Рікар" у 2022 році (jm-farina.com)
Автор: Антон Федорців

У календарі чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 на сезон-2023 не буде Гран-прі Франції.

Про це заявив керівник Королівських автоперегонів Стефано Доменікалі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autosport.

Автодром "Поль Рікар" не потрапить у графік гран-прі наступного сезону Формули-1. Інші французькі траси теж не поповнять календар у 2023 році.

"Ми спілкуємося з французькою федерацією, з владою, оскільки за промоутерами, які вбачають в етапі інвестиції в країну та суспільство, майбутнє. Отже, ми повністю відкриті. Можлива поява варіанту з ротацією, що дозволить брати участь усім – якщо не цьогоріч, то на наступний", – пояснив Доменікалі.

Раніше спортивний функціонер із захватом відгукувався про потенційний Гран-Франції на Рив'єрі. Проект із проведенням етапу в Ніцці він називав "приголомшливим".

"Поль Рікар" приймав Гран-прі Франції в 1971-1983 (із перервами), 1985-1990 та 2018-2022 рр. Натомість у 1991-2008 рр. французький етап проходив на трасі "Маньї-Кур".

Напередодні стайня "Макларен" анонсувала прощання з Ріккардо після сезону-2022. Австралійський пілот, найімовірніше, працевлаштується в "Альпін", а його місце в команді з Вокінга посяде чемпіон Формули-2 Оскар Піастрі.

До слова, екс-пілот "Макларена" Вандорн став чемпіоном Формули E в сезоні 2021/22.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1