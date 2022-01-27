У Раду повторно подано заяву Сенніченка про відставку

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко подав у відставку. Він написав заяву за власним бажанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"У Апараті ВРУ зареєстрована заява про звільнення за власним бажанням Сенниченка Д.В. з посади голови Фонду державного майна України", - написал Мельничук.
Варто зазначити, що у Верховній раді повторно зареєстрували його заяву про звільнення, оскільки сьогодні парламентарі провалили голосування про відставку Сенниченка, і тому заява до апарату ВРУ надійшла знову.
Своєю чергою спікер Ради Руслан Стефанчук поручив Комітету з питань економічної політики розглянути під час перерви нову заяву про звільнення очільника Фонду держмайна, аби після обіду парламентарі могли повторно винести на голосування його відставку.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада провалила звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. За відставку проголосувало 223 депутатів з необхідних 226.
При цьому варто зазначити, що саме трьох голосів не вистачило для прийняття рішення і саме троє нардепів заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.
Після чого Рада пішла на 30-хвилинну перерву, щоб здійснилася перевірка систем голосування.
Водночас низка нардепів виступають за відкладення розгляду відставки Сенниченка.Пояснюючи це тим, що він має бути присутнім у залі і має відзвітувати про результати своєї роботи.
Зазначимо, сьогодні Рада розпочала пленарне засідання саме з розгляду звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.
Додамо, що сам Сенниченко вже писав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною він називав те, що після призначення у 2019 році він "ставив собі планку - два роки".