Глава ФГВФО запропонувала підвищити гарантовану суму вкладів в 3-4 рази

Фото: Світлана Рекрут (fg.gov.ua)

Банківська система поки не готова до європейського стандарту в 100 тис. євро, але близько 25 тисяч може собі дозволити

Розрахунки показують, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити до 200 тис. грн до 600-800 тис. грн. Про це сказала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут на презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Рекрут, в розрахунках враховується розмір ВВП на душу населення, а також інші економічні параметри.

За її словами, на сьогоднішній день банківська система в принципі готова до підвищення гарантованої суми банківських вкладів.

"Всі наші розрахунки показують... що це 600-800 тис. грн. Це перший такий розрахунок, який показує, що Україна до нього теоретично готова", - сказала вона.

Рекрут нагадала, що європейські стандарти передбачають гарантовану суму в 100 тис. євро, підкресливши при цьому, що для України ця цифра поки є недосяжною мрією.

При цьому вона зазначила, що будь-яке підвищення суми можливо тільки у випадку фінансової спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. "І це, звичайно, Фонд гарантування без боргів у 117 млрд грн. Тому пріоритет номер один - це реструктуризація боргу", - повідомила Рекрут.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут в серпні 2019 року заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.