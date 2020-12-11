Глава ФДМ назвав терміни приватизації "Центренерго"

Фонд державного майна України планує провести приватизацію "Центренерго" в кінці 2021 року. Документи вже подані до Кабінету міністрів.

Про це глава Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Центренерго" - це план кінця 2021 року. Верховна рада заборонила не тільки аукціони, але і саму підготовку (великих держкомпаній до приватизації, - ред.). Тобто підготовку ми не могли здійснювати, і тільки у вересні цього року добилися, що зняли заборону на підготовку. Ми подали на Кабінет міністрів документи для того, щоб затвердити нові процеси підготовки до приватизації", - сказав Сенниченко.

Нагадаємо, в травні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що одне з найбільших підприємств електроенергетичної галузі України "Центрэнерго" буде готуватися до приватизації.

Відзначимо, в кінці березня приватизація великих підприємств в Україні була зупинена до стабілізації на фінансових ринках.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.