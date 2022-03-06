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Нова допомога Україні , - на Airbnb зібрали майже 2 млн доларів

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Вашингтон, Неділя 06 березня 2022 00:12
Нова допомога Україні , - на Airbnb зібрали майже 2 млн доларів Фото: Засновник Airbnb Брайан Ческі (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Брайан Ческі, засновник сервісу подобової оренди житла Airbnb, заявив, що за 48 годин (2-3 березня) в Україні було заброньовано 61406 ночей. Завдяки цьому вдалося зібрати 1,9 млн доларів, які піду на допомогу українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт засновник сервісу Airbnb.

Гендиректор сервісу подобової оренди житла Airbnb повідомив, що за 2 і 3 березня, в Україні було заброньовано більше 60 тисяч ночей, що становить 1,9 млн доларів. Природно, що ніхто з іноземців приїжджати не буде. Цей флешмоб покликаний зібрати кошти і направити їх на допомогу українському народу.

За даними Bloomberg більше половини всіх бронювань припадає на жителів США, Канади і Великобританії.

Одним з авторів флешмобу стала відома британська телеведуча Емілі Мейтліс, яка розповіла, що її друг забронював квартиру в Києві, хоча не планує там бути. "Існує багато різних способів допомогти / пожертвувати,але це ще один», - написала вона.

Зазначимо, раніше сервіс Airbnb заявив, що зупиняє свою роботу на території Росії та Білорусі.

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