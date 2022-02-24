Глава Євроради закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України. Він зазначив, що Європа готує відповідь Росії через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг НАТО і Євроради.

Я не вірю, що громадяни Росії хочуть війни. Я також хочу звернутися до білорусів. Ви маєте вибір не допустити агресії, щоб не атакувати своїх сусідів - українців. Ви повинні теж чинити опір, щоб підтримати Україну і щоб попередити подальші загрози і конфлікти", - сказав Мішель.

Він також додав, що Європейська рада і Європейський парламент готує потужний пакет санкцій проти Росії.