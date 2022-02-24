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Глава Євроради закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України

Автор: Наталія Юрченко

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України. Він зазначив, що Європа готує відповідь Росії через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг НАТО і Євроради.

Я не вірю, що громадяни Росії хочуть війни. Я також хочу звернутися до білорусів. Ви маєте вибір не допустити агресії, щоб не атакувати своїх сусідів - українців. Ви повинні теж чинити опір, щоб підтримати Україну і щоб попередити подальші загрози і конфлікти", - сказав Мішель.

Він також додав, що Європейська рада і Європейський парламент готує потужний пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.

РБК-Україна раніше повідомляло, у Чернігівській області українські війська відбили наступ противника.

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