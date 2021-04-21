Глава Європарламенту про стягування російських військ: важливо, щоб РФ відступила  

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на те, що Росія стягує війська до кордону з Україною . За його словами, важливо, щоб Москва відступила.

Про це на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заявив президент Європейського парламенту Давид Сассолі, передає сайт ПАРЄ .

Під час виступу він згадав ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним і заявив, що влада в терміновому порядку має надати йому необхідну йому медичну допомогу. Крім того, він торкнувся розміщення російських військ уздовж українських кордонів і в окупованому Криму.

"Ослаблення напруженості необхідно, так як важливо, щоб Росія відступила і дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - додав Сассолі.