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Глава Європарламенту про стягування російських військ: важливо, щоб РФ відступила  

Автор: РБК-Україна

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на те, що Росія стягує війська до кордону з Україною. За його словами, важливо, щоб Москва відступила.

Про це на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заявив президент Європейського парламенту Давид Сассолі, передає сайт ПАРЄ.

Під час виступу він згадав ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним і заявив, що влада в терміновому порядку має надати йому необхідну йому медичну допомогу. Крім того, він торкнувся розміщення російських військ уздовж українських кордонів і в окупованому Криму.

"Ослаблення напруженості необхідно, так як важливо, щоб Росія відступила і дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - додав Сассолі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Південному військовому окрузі створили нову військову дивізію. Також постійно ведеться переоснащення округу, який територіально знаходиться на східному кордоні України.

У матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну" військовий експерт Тарас Чмут оцінив ймовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50.

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Новини України Російська ФедераціяармияЄвропарламент
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