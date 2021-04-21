Голова Європарламенту закликав РФ "зробити крок назад" в ескалації на сході України

Президент Європарламенту Давид Сассолі під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що Росія має зробити крок назад в ескалації ситуації біля кордонів України та на окупованих територіях . Він заявив, що Кремль має дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов‘язань.

Про це повідомила нардеп, член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук насвоїй сторінці у Facebook .

"Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань", - процитувала Сасоллі нардеп.

Сассолі також нагадав ПАРЄ, що європейські країни "є одна одній природніми союзниками (alleati naturali), які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами".

"Загалом сильний виступ. Сассолі один з небагатьох європейських топ-політиків, який не тільки розуміє, що відбувається, але й не боїться про це говорити", - прокоментувала Кравчук слова президента ЄП.