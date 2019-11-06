Глава Єврокомісії затвердила кандидатуру депутата від Румунії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн офіційно висунула на посаду європейського комісара з питань транспорту кандидата від Румынии Адіна Валеан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За її словами, депутатом Єврокомісії від Румунії стала Адіна Валеан.

"Обраний президент вирішила, що Адіна Валеан візьме портфель транспорту", - заявив представник перехідної команди, описуючи Валеан як "досвідченого євродепутата".

Її обрали після того, як Румунія висунула двох кандидатів на цю посаду: Валеан і члена Європейського парламенту Зігфріда Мурешана.

Нагадаємо, 5 листопада уряд Румунії висунуло на посаду комісара в Єврокомісії Зігфріда Мурешана.

Крім того, 4 листопада парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном. За склад нового кабміну проголосували 240 депутатів.

Додамо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відправила лист прем'єру Великобританії Борису Джонсону з проханням призначити свого члена у Комісію.