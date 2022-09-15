Глава Єврокомісії прибула з візитом до Києва

"Я в Києві, вже втретє з початку російської війни. Так багато змінилося.

Україна тепер кандидат в ЄС", - написала вона.

Фон дер Ляйєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

Нагадаємо, вчора фон дер Ляйєн повідомила, що приїде до Києва з візитом, щоб обговорити приєднання України до Єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу.

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