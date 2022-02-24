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Рада ЄС погодила додаткові санкції проти Росії

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Брюссель, Четвер 24 лютого 2022 22:37
Рада ЄС погодила додаткові санкції проти Росії Фото: Рада ЄС погодила додаткові санкції проти Росії (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Європейського союзу погодила додаткові санкції проти Росії. Зокрема, за початок повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

"Сьогодні Європейська Рада в тісній координації з нашими партнерами і союзниками погодила подальші обмежувальні заходи, які накладуть масивні і суворі наслідки на Росію через її дії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки.

"Рада невідкладно прийме пропозиції, підготовлені комісією і високим представником", - йдеться в повідомленні.

Водночас ЄС засуджує неспровоковану і невиправдану військову агресію РФ проти України.

"Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії і всі руйнування і людські жертви, до яких він призведе. Вона буде притягнута до відповідальності за свої дії", - йдеться в повідомленні.

ЄС зажадав, щоб Росія негайно припинила військові дії, беззастережно вивела всі сили і військову техніку з усієї території України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія і її союзники введуть масштабний пакет економічних санкцій проти Росії. Очікується, що західні країни оголосять про скоординовані санкції.

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