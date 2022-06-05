ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Єврокомісії: Наш моральний обов'язок зробити можливим вступ України до ЄС

Новость на русском →
Брюссель, Неділя 05 червня 2022 15:35
Глава Єврокомісії: Наш моральний обов'язок зробити можливим вступ України до ЄС Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз повинен зробити можливим вступ України до блоку. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це моральним обов'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн під час виступу на форумі з безпеки GLOBSEC 2022.

"Це не тільки наш стратегічний інтерес, а й моральний обов'язок зробити можливим вступ України до ЄС", - сказала вона.

Вона нагадала, що Єврокомісія підтримала створення єдиної платформи, яка об'єднає ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, ОЕСР, G20 та окремих країн для відновлення України.

"Ця платформа управляється і належить Україні. Тому що Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського союзу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%. У перші дні війни відбулося зростання з 68% до 86%, далі зростання продовжилося і станом на кінець березня становить 91% - абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні