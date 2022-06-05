Глава Еврокомиссии: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", - сказала она.

Она напомнила, что Еврокомиссия поддержала создание единой платформы, которая объединит инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную поддержку по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь к Европейскому союзу", - отметила Урсула фон дер Ляйен.