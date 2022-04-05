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Глава Єврокомісії цього тижня відвідає Україну

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідає Україну. У делегації з нею буде і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Словенії Янеза Янші.

За його словами, словенські дипломати слідом за литовськими повертається до Києва.

"Туди ж повертається і місія Євросоюзу. На цьому тижні до Києва також прибуде голова Єврокомісії і верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки", - зазначив Янша.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок у процесі вступу України до Європейського союзу.

Українська сторона розраховує на те, що висновок Єврокомісії про відповідність критеріям членства в ЄС буде подано вже до кінця квітня.

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