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Глава Еврокомиссии завтра представит план перевооружения Европы

Брюссель, Понедельник 03 марта 2025 15:30
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Глава Еврокомиссии завтра представит план перевооружения Европы Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить план перевооружения Европы. Это произойдет завтра, 4 марта.

Как передает РБК-Украина, заявление фон дер Ляйен приводит The Guardian.

По словам главы ЕК, план будет предусматривать укрепление оборонной промышленности и военного потенциала стран-членов Евросоюза.

Она отметила, что Европа нуждается "масштабном усилении обороны, без всяких сомнений".

"Мы хотим прочного мира, но прочный мир может быть построен только на силе, а сила начинается с укрепления нас самих", - добавила фон дер Ляйен.

План по усилению обороны ЕС

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов.

В частности, планируется утвердить смягчение фискальных правил, что позволит странам-членам Евросоюза увеличить свои расходы на оборону.

Также глава ЕК, вероятно, предложит создать новый совместный инструмент, который позволит обеспечить расходы на оборону на уровне Евросоюза.

Таким образом, планируется обеспечить выделение еще сотен миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны.

К слову, ранее премьер Латвии Эвика Силиня отмечала, что Европа не сможет дальше помогать Украине, если не увеличит свои расходы на оборону.

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