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Глава Еврокомиссии предостерегает от влияния России на европейские выборы

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За два месяца до европейских выборов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла от влияния на них России. Это касается и местных выборов в трех восточных землях Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

Она заявила, что одновременно с агрессивной войной России в Украине в ЕС отмечается рост антиевропейской активности пророссийских сторонников российского диктатора Владимира Путина, таких как AfD в Германии.

"Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, путем процесса дезинтеграции", - заявила фон дер Ляйен.

В связи с этим она призвала всех граждан ЕС воспользоваться своим демократическим правом проголосовать на европейских выборах 9 июня и укрепить политический центр.

"Мы вступаем в период, когда мы должны отстаивать нашу демократию и нашу Европу", - предупредила фон дер Ляйен.

 

Год выборов

В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.

В частности, недавно в Словакии прошли выборы президента. За должность состязались союзник антиукраинского премьера Роберта Фицо и прозападный экс-министр иностранных дел. РБК-Украина рассказывало, кто одержал победу.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года - читайте в материале РБК-Украина.

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