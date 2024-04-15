Глава Еврокомиссии предостерегает от влияния России на европейские выборы

Она заявила, что одновременно с агрессивной войной России в Украине в ЕС отмечается рост антиевропейской активности пророссийских сторонников российского диктатора Владимира Путина, таких как AfD в Германии.

"Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, путем процесса дезинтеграции", - заявила фон дер Ляйен.

В связи с этим она призвала всех граждан ЕС воспользоваться своим демократическим правом проголосовать на европейских выборах 9 июня и укрепить политический центр.

"Мы вступаем в период, когда мы должны отстаивать нашу демократию и нашу Европу", - предупредила фон дер Ляйен.