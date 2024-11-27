Глава Еврокомиссии призвала ЕС увеличить расходы на оборону из-за России

"Россия тратит на оборону до девяти процентов своего экономического производства, в то время как ЕС - только 1,9 процента. В этом уравнении что-то не так, наши расходы на оборону должны увеличиться", - отметила фон дер Ляйен, говоря о планах работы Европарламента на ближайшие пять лет.

По ее словам, для этого необходимо укреплять оборонную промышленность и развивать совместные европейские проекты в сфере обороны.