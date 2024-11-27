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Глава Еврокомиссии призвала ЕС увеличить расходы на оборону из-за России

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости увеличения расходов ЕС на оборону в условиях агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Россия тратит на оборону до девяти процентов своего экономического производства, в то время как ЕС - только 1,9 процента. В этом уравнении что-то не так, наши расходы на оборону должны увеличиться", - отметила фон дер Ляйен, говоря о планах работы Европарламента на ближайшие пять лет.

По ее словам, для этого необходимо укреплять оборонную промышленность и развивать совместные европейские проекты в сфере обороны.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Европа должна активнее участвовать в обеспечении собственной безопасности на фоне масштабной военной агрессии России против Украины.

Кроме того, 19 ноября стало известно, что ряд стран ЕС подписали письма о намерениях, направленные на совместную разработку определенных видов вооружений.

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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия