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Глава Еврокомиссии об отношениях с США: у нас есть разногласия, но мы все равно союзники

Брюссель, Воскресенье 09 марта 2025 15:29
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Глава Еврокомиссии об отношениях с США: у нас есть разногласия, но мы все равно союзники Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз и США имеют разногласия во взглядах. Однако стороны все равно остаются союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует Dennik N и Bloomberg.

Соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта.

"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом проблем США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть различия, мы можем иметь разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", - сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что между Европой и США могут возникнуть разногласия, но нужно искать общие подходы. В качестве примера она привела ситуацию в Украине. Фон дер Ляйен заявила, что цель Европы сделать Украину сильнее, чтобы она могла продолжать борьбу для обеспечения мира.

Она сказала, что встретится с президентом США Дональдом Трампом, "когда придет время".

Конфликт Трампа с Европой

Напомним, Дональд Трамп еще до возвращения в Белый дом обвинял Европу в том, что она мало тратит на оборону. После выборов он требовал от европейских стран вкладывать в оборону до 5% ВВП.

Еще одним шагом, который усилил споры между США и Европой, стала позиция Трампа по участию европейских союзников в переговорах по войне в Украине.

На Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это разоблачило критику среди стран ЕС.

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