Глава Еврокомиссии об отношениях с США: у нас есть разногласия, но мы все равно союзники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует Dennik N и Bloomberg .

Соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта.

"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом проблем США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть различия, мы можем иметь разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", - сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что между Европой и США могут возникнуть разногласия, но нужно искать общие подходы. В качестве примера она привела ситуацию в Украине. Фон дер Ляйен заявила, что цель Европы сделать Украину сильнее, чтобы она могла продолжать борьбу для обеспечения мира.

Она сказала, что встретится с президентом США Дональдом Трампом, "когда придет время".