Глава Єврокомісії про відносини з США: у нас є розбіжності, але ми все одно союзники
Європейський Союз та США мають розбіжності у поглядах. Проте сторони все одно залишаються союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує Dennik N та Bloomberg.
Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила на пресконференції у Брюсселі 9 березня.
"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", - сказала вона.
Президентка Єврокомісії додала, що між Європою та США можуть виникнути розбіжності, але потрібно шукати спільні підходи. Як приклад вона навела ситуацію в Україні. Фон дер Ляєн заявила, що мета Європи зробити Україну сильнішою, щоб вона могла продовжувати боротьбу для забезпечення миру.
Вона сказала, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, "коли прийде час".
Конфлікт Трампа з Європою
Нагадаємо, Дональд Трамп ще до повернення до Білого дому звинувачував Європу у тому, що вона мало витрачає на оборону. Після виборів він вимагав від європейських країн вкладати в оборону до 5% ВВП.
Ще одним кроком, який посилив суперечки між США та Європою, стала позицію Трампа щодо участі європейських союзників у переговорах щодо війни в Україні.
На Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило критику серед країн ЄС.
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