Глава Єврокомісії про відносини з США: у нас є розбіжності, але ми все одно союзники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує Dennik N та Bloomberg.

Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила на пресконференції у Брюсселі 9 березня.

"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії додала, що між Європою та США можуть виникнути розбіжності, але потрібно шукати спільні підходи. Як приклад вона навела ситуацію в Україні. Фон дер Ляєн заявила, що мета Європи зробити Україну сильнішою, щоб вона могла продовжувати боротьбу для забезпечення миру.

Вона сказала, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, "коли прийде час".