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От российских терактов пострадала треть электростанций в Украине, - Зеленский

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Украина, Вторник 18 октября 2022 12:16
От российских терактов пострадала треть электростанций в Украине, - Зеленский Фото: в Украине пострадали треть электростанций после ракетных ударов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российские теракты нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. За последнюю неделю пострадала треть электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", - написал он и добавил, что "места для переговоров с путинским режимом не осталось".

Ранее в Офисе президента заявили, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. В частности, 18 октября пострадали Житомир, Киев, Днепр и Николаев.

Напомним, российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.

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Владимир Зеленский Электроэнергия
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