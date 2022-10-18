От российских терактов пострадала треть электростанций в Украине, - Зеленский
Российские теракты нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. За последнюю неделю пострадала треть электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", - написал он и добавил, что "места для переговоров с путинским режимом не осталось".
Another kind of Russian terrorist attacks: targeting energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022
Ранее в Офисе президента заявили, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. В частности, 18 октября пострадали Житомир, Киев, Днепр и Николаев.
Напомним, российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.
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