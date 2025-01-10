Глава Еврокомиссии пытается организовать встречу с Трампом до инаугурации, - Bloomberg

По словам источников издания, чиновника Евросоюза и помощники Трампа провели переговоры, однако пока неясно, удастся ли организовать визит в его поместье во Флориде до 20 января.

Попытки организовать встречу еще больше осложнились тем, что фон дер Ляйен еще не вернулась в Брюссель после праздников, поскольку пытается вылечиться от тяжелого приступа пневмонии в своей родной Германии.

Bloomberg пишет, что чиновники ЕС до сих пор испытывали трудности с открытием постоянных каналов связи с высокопоставленными коллегами в новой администрации. Трамп в свою очередь неоднократно жаловался, что Европа плохо относиться к США. Он обещал нацелить на Евросоюз тарифы и жестко бороться с требованиями по расходам на оборону.

В четверг вечером фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста опубликовали идентичные сообщения, в которых заявили о своей приверженности укреплению трансатлантических связей.

"Мы рассчитываем на позитивное взаимодействие с новой администрацией США, основанное на наших общих ценностях и интересах. В суровом мире Европа и США сильнее вместе", - говорится в сообщении.

Известно, что фон дер Ляйен поддерживала особо тесные отношения с уходящим президентом США Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом, чтобы координировать политику в отношении Украины и Китая. Теперь чиновники обеспокоены тем, что Трамп может прекратить помощь США Украине и начать коммуникации с Россией.

ЕС в частном порядке пообещал тесно сотрудничать с командой Трампа в вопросах действий в отношении Китая. Однако европейские чиновники предупредили, что такое сотрудничество возможно только в том случае, если Трамп не будет вводить пошлины против Европейского союза.